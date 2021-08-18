وزير العمل يدعو إلى مغادرة مفهوم الرعاية الاجتماعية والاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل

2021/08/18 | 16:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، إلى مغادرة مفهوم الرعاية الاجتماعية بأداء وزارة العمل، والاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي.وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير العمل تفقد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال يوم الاربعاء 18-8-2021 وعقد اجتماعا مع مديري دائرة التقاعد والضمان والعمل والتدريب …

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