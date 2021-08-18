العراق يسجل نحو 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا و138 ألف يتلقون اللقاح

2021/08/18 | 16:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 7992 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 8113 حالة جديدة للشفاء و71 حالة وفاة جديدة في عموم البلاد.وأشارت الى تلقي 138271 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد.

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