صالح يُجري اتصالاً مع الرئيس الصيني.. هذا ماتناوله الجانبان

2021/08/18 | 16:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أجرى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث تناول الجانبان العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية.وجاء في بيان لمكتب رئيس الجمهورية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الرئيس صالح، هنأ الرئيس شي جين بينغ بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، وتناول الاتصال الهاتفي …

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هذا ماتناوله الجانبان أولاً على النور نيوز.

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