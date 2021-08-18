مولات بغداد تغلق ابوابهـا غدا الخميس

2021/08/18 | 16:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت ادارات المجمعات والمولات التجارية في العاصمة بغداد ، اغلاق ابوابهـا يوم غد الخميس لمناسبة ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام واهل بيته في العاشر من محرم الحرام .وقررت ادارات مول المنصور ،و بابيلون مول ، ودريم ستي مول في زيونة ، ومول بغداد في الحارثية ومول الواحـة في شارع فلسطيـن ، استئناف عملها واعادة فتح ابوابها بعد غد الجمعـة .وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء ، اعلنت عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس، لمناسبة العاشر من المحرم الحرام، للعام 1443 هـ، ذكرى استشهاد الامام الحسين (عليه السلام) في واقعة الطف الاليمة ./انتهى5

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