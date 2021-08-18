التعليم العالي: عدم التوجه الى استحداث الدراسات العليا في التعليم الاهلي

2021/08/18 | 16:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبدالصاحب، اليوم الأربعاء، عدم التوجه الى استحداث الدراسات العليا في التعليم الأهلي.وقال الوزير خلال اجتماعه مع مجلسي جامعتي تكريت وسامراء، اليوم:" إن وزارة التعليم ليس لديها النية بالتوجه الى استحداث دراسات عليا في التعليم الأهلي حاليا الا بعد تأمين الرصانة العلمية".وكشف عن" اعتماد الجانب الحضوري في المواد الأساسية في جميع التخصصات في العام الدراسي القادم على مستوى الدراسات الأولية في حال استمرار المؤشرات الصحية ومتغيراتها"، داعيا الى" تحصين البيئة الجامعية من خلال التطعيم وأخذ اللقاحات اللازمة"./انتهى7

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