2021/08/18 | 16:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت مفارز مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، القبض على متهمين بحوزتهم أكثر من 24 ألف حبة مخدرة في 7 محافظات.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارزها ألقت القبض على 16 متهما في محافظات (البصرة، وبابل، وكركوك، والمثنى، وصلاح الدين، وواسط، والنجف)، بحوزتهم 24150 حبة مخدرة متنوعة ومادة …

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