في افغانستان حرث الامريكان فحصدت طالبان - علي عرمش شوكت

2021/08/18 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت تتشابه على الاغلب نهايات الوجود الامريكي في بلدان الهيمة الاخرى.



ولا سيما عندما يدنو الاذى من المصالح الاساسية الامبريالية، سواء كانت سياسية ام اقتصادية..



حينها تقوم المؤسسات الاستراتيجية الامريكية الى البحث في دفاترها القديمة عن انجع السيناريوهات التي اعتمدت فيما مضى للافلات عن زحف المخاطر والتخل عن الحلفاء..



وابرز ما يمكن التأشير به على ذلك التشابه.



هو ان تقوم الادارة الامريكية بتسليم امور الحك ......





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