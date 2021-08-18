طالبان والبعث - مازن الحسوني

2021/08/18 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مازن_الحسوني عام 1963 وصل البعث لسدة الحكم بالعراق بعد تلقيه مساعدات مباشرة من أمريكا وحلفائها بالمنطقة وخاصة دول الجوار بعد ان اغاضتهم جميعأ ثورة تموز بأسقاطها للنظام الملكي وبما عملته من تغيير للقوانين السياسية والأقتصادية والأجتماعية بالعراق .الكل يعلم ماذا فعل ذلك النظام الفاشي في تلك الحقبة التي علاوة على قتل الالأف من الوطنيين وخاصة الشيوعيين منهم والديمقراطيين ،كان التراجع عن اغلب تلك القوانين التي ......





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