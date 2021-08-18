أمريكا وناقتها في أفغانستان - حسن مدن

2021/08/18 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن كتبت الأديبة الإماراتية شيخة الجابري، على حسابها في «تويتر» تقول وهي محقّة: «ما يجري في أفغانستان ينطبق عليه المثل القائل: (يوم أسلم أنا وناقتي وش عليّ من رفاقتي)».لم يعد يهم الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين اليوم شيء سوى تأمين خروج جنودها، لا الحكومة الموالية لهم تهمهم، ولا قوات الجيش الأفغاني التي يقولون إنهم دربوها وزودوها بأحدث العتاد، طوال السنوات العشرين التي قضوها هناك.عقدان من ال ......





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