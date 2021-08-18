أمانة مجلس الوزراء توضح بشأن تصاميم مشروع مداخل بغداد

2021/08/18 | 17:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، أن اللجنة المشرفة على مشروع تطوير وتأهيل مداخل العاصمة بغداد، أخذت على عاتقها مراعاة أن تجمع التصاميم الهندسية للمداخل، بين الطابعين التأريخي والحضاري للعاصمة بغداد والمدن المحيطة بها.وقال الغزي، خلال الجلسة التي عرضت فيها التصاميم التي نفذها المركز الوطني للاستشارات الهندسية في وزارة …

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