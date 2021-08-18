هذه المحوار التي سيناقشها مؤتمر الجوار الإقليمي في بغداد

2021/08/18 | 17:03 - المصدر: وكالة النبأ

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وناقش الجانبان وفقاً للبيان أيضاً ملف الانتخابات العراقية المرتقبة والتي من المؤمل أن تكون تجربة شفافة بأطر جديدة وبمباركة أممية .



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