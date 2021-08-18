2021/08/18 | 17:07 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 18 أغسطس 2021 | 04:46 مساءً

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الخالدي يجدد المطالبة بالإسراع في تنفيذ أحكام الاعدام بحق الإرهابيين

جدد رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية حازم الخالدي المطالبة بالإسراع في تنفيذ أحكام الاعدام بحق الإرهابيين.



وقال في بيان صحفي نجدد مطالبتنا لرئاسة الجمهورية الالتزام بالدستور والقوانين النافذة ودعم جهود وتضحيات القوات الأمنية في مكافحة الارهاب والانتصار لآلاف الشهداء ومئات آلاف الجرحى والمصابين الذين ذهبوا ضحية الفكر الارهابي المتطرف بتنفيذ احكام الإعدام بحق الارهابيين المصادقة أحكامهم تمييزًا ، فالعقوبة مقرة وفق قوانين البلاد ولا داعي لتأخير او تأجيل تنفيذ تلك الأحكام بسبب التداخلات السياسية داخلية كانت او خارجية.



واضاف إن تأخير رئاسة رئاسة الجمهورية في المصادقة على أحكام الإعدام غير مبرر ويشجع الارهاب على التمادي بأعماله الإجرامية ويضعف حافز القوات الأمنية التي تقدم التضحيات في مواجهة داعش وتبذل الجهود الكبيرة لاعتقالهم وترى بعدها ذهاب جهودها سدى دون نتيجة تردع الارهاب والارهابيين ، مع الإشارة الى وجود نحو ٧٩٠٠ آلاف نزيل محكوم بالإعدام في السجون العراقية مؤجل التنفيذ بهم لسنوات طوال رغم أكتساب الأحكام للدرجة القطعية لبعضهم والبعض الاخر ينتظر التمييز والذي ايضا نامل ان يعطي مجلس القضاء اولوية للاسراع بحسم الدعاوى المشمولة بقانون مكافحة الارهاب.



مؤكدا إن إستمرار هذا التأخير سيدفع البرلمان لتشريع قانون يسمح بتنفيذ الحكم بعد مرور مدة 60 يوما من تأريخ إكتساب الدرجة القطعية اذا تاخر رئيس الجمهورية عن المصادقة على احكام الإعدام القطعية المصادق عليها تمييزا.



وشد على ضرورة ان تسعى وزارة العدل للبت في هذه القضايا عبر التنسيق المستمر مع القضاء ورئاسة الجمهورية ، فمن غير المعقول إستمرار العراق بالصرف على الإرهابيين والمجرمين في وقت ترزح فيه عوائل الضحايا والشهداء تحت رحمة الظروف الإقتصادية الضاغطة داخل البلاد وهم يرون المجرمين متنعمين بالأمان والراحة داخل السجون التي أصبحت شبه بؤرة لإنتاج العصابات الإرهابية.

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