2021/08/18 | 17:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، يوم الأربعاء، عن استضافة الإمارات تعلن استضافة الرئيس الأفغاني، أشرف غني الذي هرب بعد سيطرة حركة طالبان على القصر الرئاسي في العاصمة كابل.ونقلت رويترز عن الخارجية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دولة خليجية تعلن استضافة الرئيس الأفغاني “الهارب” وعائلته المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة خليجية تعلن استضافة الرئيس الأفغاني “الهارب” وعائلته) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة خليجية تعلن استضافة الرئيس الأفغاني “الهارب” وعائلته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).