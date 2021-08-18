2021/08/18 | 17:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس ديوان الرئاسة مهند حسام الدين، اليوم الأربعاء، أن مؤتمر الجوار الإقليمي الذي سينعقد في بغداد نهاية آب الجاري سيناقش محورين أساسيين.وقال بيان للمكتب الإعلامي في ديوان رئاسة الجمهورية، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ديوان الرئاسة يكشف الهدف الاساسي من مؤتمر الجوار الإقليمي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديوان الرئاسة يكشف الهدف الاساسي من مؤتمر الجوار الإقليمي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديوان الرئاسة يكشف الهدف الاساسي من مؤتمر الجوار الإقليمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).