ابتكرت طريقها الخاص.. شاهد كيف خرجت شاحنة أمازون عملاقة من زحام مروري

2021/08/18 | 17:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخرجت شاحنة أمازون نفسها من ازدحام مروري عن طريق ابتكار مخرجها الخاص بعدما علقت في طريق سريع.مراسلة CNN جيني موس تنقل لكم تفاصيل محاولة صنع طريق مختصر، وكيف انتهى الأمر بالشاحنة إلى أن تعلق في ازدحام آخر.

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