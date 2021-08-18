معظمهم من العراق.. اجتماع أوروبي حول

2021/08/18 | 17:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد وزراء الاتحاد الأوروبي محادثات طارئة، الأربعاء، ردا على مزاعم بأن بيلاروسيا تتعمد إرسال مهاجرين إلى ليتوانيا في إطار حملة "حرب هجينة" لزعزعة استقرار الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، الواقعة في منطقة البلطيق.

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