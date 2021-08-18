القانونية النيابية تكشف تفاصيل جديدة عن تأجيل الانتخابات وتوضح بشأن عودة الصدر اليها

2021/08/18 | 17:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الاربعاء، من أن "ثغرات" في العملية الانتخابية المقبلة، قد تفضي الى نتائج "يشوبها التزوير"، مرجحة عودة الصدر الى الانتخابات حين اقتراب موعد اجرائها.

وقالت عضو اللجنة بهار محمود لـ NRT عربية، اليوم (18 آب 2021)، إنه " هناك ملاحظات كثيرة على استعدادات وعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وخاصة بعد تقريرها الاخير الذي وضعته بعدعملية المحكاة"، مشيرة الى "وجود خلل قد أصاب عدد من الاجهزة المستخدمة اثناء عملية الاقتراع التجريبة".

وأضافت، "هناك رأي داخل اللجنة القانونية، مفاده أن تكرار هذه الاخطاء واثناء العملية الانتخابية ستسبب كارثة، وان العملية ستكون هزيلة وتسفرعن الكثير من الاخطاء، قد تؤدي الي التزوير وعدم الشفافية".

محمود قالت أيضا: "طالبنا في اللجنة القانونية بأجتماع عاجل يضم الرئاسات الثلاثة وأعضاء المفوضية الغاية منها الخروج بحلول ومخرجات ترضي جميع الاطراف، كون موضوع الانتخابات مهم واجرائها بالشكل الصحيح مطلب شعبي وجماهيري".

منوهة الى أن "بعض الشخصيات السياسية ومن ضمنهم حيدرالعبادي رئيس كتلة النصر، قد طالب ايضا بمعالجة المشكلة وايجاد حلول سريعة لها وخاصة أن العد التنازلي للانتخابات قد بدأ فعليا ".

وأردفت عضو اللجنة القانونية، "نحن نعتقد أن عدم وجود أرضية سياسية وأمنية مناسبة في الوقت الحالي قد تؤدي الى تأجيل الانتخابات، وهذه الرؤية موجودة في كواليس اجتماعات الجهات والاطراف السياسية".

وحول تأثير انسحاب التيار الصدري من الانتخابات القادمة، قالت بهار، إن "التيار الصدري له قاعدة جماهيرية واسعة، ولكن اعلان الصدر بانسحابه من المشاركة في الانتخابات، ليس سوى مناورة سياسية والغاية منها التأثيرعلى الشارع العراقي و عند اقتراب الموعد المقرر سيعود الى المشاركة".

H.J.H

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