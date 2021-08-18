2021/08/18 | 17:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي يترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني •••••••••• ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مخرجات اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني..



تعرف عليها المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخرجات اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني.. تعرف عليها) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخرجات اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني.. تعرف عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).