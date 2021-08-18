2021/08/18 | 17:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن تحقيق نتائج أمنية جديدة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن العملية الأمنية التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في قضاء الطارمية، حقق لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية نتائج أمنية ضمن قاطع مسؤوليته في منطقة الزور كانت حصيلتها لهذا اليوم الاربعاء، تفتيش جميع الدور والبساتين والأراضي الزراعية، تدقيق معلومات 113 مواطن، تفتيش168دار، 34بحيرة اسماك، 47 بستان،14 حقل دواجن، فتح 6 شوارع، انشاء 3 معابر ، المساحة الاجمالية التي تم تفتيشها بلغت 4 كم مربع".

وأكدت، أن "القطعات تواصل انتشارها الأمني المكثف لغرض تحقيق الأهداف المطلوبة وفق الخطط المرسومة لتطهير القضاء من الارهاب".وانطلقت قوات أمنية مشتركة، صباح السبت الماضي، بعملية أمنية واسعة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد للقضاء على فلول داعش.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات الطارمية.. الكشف عن نتائج أمنية جديدة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات الطارمية.. الكشف عن نتائج أمنية جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).