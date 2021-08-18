2021/08/18 | 17:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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مجلس الأمن الوطني يؤكد رفضه الاعتداءات التي تحدث بسنجار » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 17:16

واع/

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