2021/08/18 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الكاظمي يترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني.الكاظمي يؤكد توجيهاته للقوات الأمنية بتكثيف جهودها في حماية الزائرين.الكاظمي يعزي الشعب العراقي والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد الإمام الحسين.

عاجل | المجلس الوزاري للأمن الوطني يؤكد رفضه للاعتداءات التي تستهدف قضاء سنجار.

المجلس الوزاري للأمن الوطني يبحث الأوضاع في قضاء سنجار.

المجلس الوزاري للأمن الوطني يناقش ملف الأمن الانتخابي والخطط الأمنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الكاظمي يترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الكاظمي يترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).