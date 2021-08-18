الكاظمي يترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني ويعتمد على

2021/08/18 | 17:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

القائد العام للقوات المسلحة السيد

مصطفى الكاظمي يترأس اجتماعاً للمجلس

الوزاري للأمن الوطني

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ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام

للقوات المسلحة، السيد مصطفى الكاظمي،

اليوم الأربعاء،

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