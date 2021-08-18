توصيات بشأن التعيينات الأمنية وعلاقتها بمجلس الخدمة

2021/08/18 | 17:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التريث في إجراءات مجلس الخدمة العامة الاتحادي، فيما يخص الأجهزة الامنية في الوقت الحاضر.

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