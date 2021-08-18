محلل سياسي: هناك مشروع تخريبي هدفه العبث بأمن العراق

2021/08/18 | 17:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، علي فضل الله، اليوم الاربعاء، ان عموم الاحزاب السياسية لا تمتلك مشروع دولة حقيقية، مشيرا ان هناك مشروع تخريبي هدفه العبث بأمن العراق.وقال فضل الله في برنامج كاتب وقضية، ان “اميركا عملت على افشال العملية السياسية في العراق بعد عام 2003″، موضحا ان “مرجعية الامام السيستاني ودعم الجمهورية الاسلامية الايرانية […]

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