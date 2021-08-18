وزير المالية الكويتي يقدم استقالته

2021/08/18 | 17:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد مصدر حكومي، اليوم الأربعاء، بأن وزير المالية الكويتي خليفة حمادة قدم استقالته لرئيس الوزراء الكويتي.

وأضاف المصدر أن الوزير يواصل ممارسة مهام عمله، انتظارا لقرار رئيس الوزراء الكويتي، وأنه سيحضر اجتماع مجلس الوزراء الذي ينعقد في وقت لاحق اليوم.

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