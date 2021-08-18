2021/08/18 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالنور_شرقي حاوره الباحث عبدالنور شرقي / جامعة الجزائر 2عضو الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفيةفي السيرة الفكرية 1. كيف يقدم الأستاذ المصباحي نفسه للقارئ الجزائري والعربي عموما ؟أولا المصباحي مواطن مغربي مغاربي عربي...



وكوني، بكل ما تتضمنه هذه الأبعاد من تنويعات ثقافية ذات غنى لم يستثمر بما فيه الكفاية.



هذا المواطن نذر حياته للاهتمام بمجال الفلسفة تفكيرا وكتابة وتنظيما، لا فقط ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التراث، التنوير والمثاقفة المغاربية.. حوار مع المفكر محمد المصباحي - عبدالنور شرقي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التراث، التنوير والمثاقفة المغاربية.. حوار مع المفكر محمد المصباحي - عبدالنور شرقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).