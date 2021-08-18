من كربلاء.. عدسة واع تواكب مراسيم العزاء بذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع)

2021/08/18 | 18:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة - واعتصوير: صفاء علوانواكبت عدسة وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، مراسيم العزاء بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، والتي يواصل المؤمنون إحياءها في كربلاء المقدسة.

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