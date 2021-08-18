انخفاض طفيف باسعار صرف الدولار في العراق

2021/08/18 | 18:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر لكم (بغداد اليوم)، الإثنين، اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في محافظات الوسط والجنوب.

وجاء سعر بيع الـ100 دولار مقابل الدينار العراقي بـ 148.000 دينار.

بينما جاء سعر شراء لكل 100 دولار بـ 147.750 دينار.

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