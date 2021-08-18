البنتاغون تحدد مهمتها الحالية في مطار العاصمة الأفغانية كابل

2021/08/18 | 18:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد مقر وزارة دفاع الولايات المتحدة (البنتاغون)، اليوم الاربعاء، مهمتها الحالية في مطار العاصمة الأفغانية كابل.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "القوات التركية موجودة في مطار كابل الدولي وتقدم مساعدات كبيرة في توفير الأمن".

وأشارت إلى أن "مهمتنا في أفغانستان لم تتغير وتركز على توفير الأمن في المطار والمساعدة في عملية الإجلاء".

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