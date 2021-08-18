برهم صالح : يجب ان لا نستخف بحجم التحديات التي تكتنف العملية الانتخابية

2021/08/18 | 18:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ دعـا رئيس الجمهورية برهم صالح ، للاحتكام الى ارادة الشعب عبر الانتخابات.وقال في كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام في عاشوراء ، " يجب ان لا نستخف بحجم التحديات التي تكتنف العملية الانتخابية، وان نتعامل مع المخاوف القائمة حولها بجدية عبر حوار وطني لتطمين العراقيين وغلق الثغرات امام العملية الانتخابية"واضاف :" ان الانتخابات يجب ان تكون المسار السلمي للتغيير والإصلاح والخروج بالبلد من أزماته المتراكمة، وهذا لن يتحقق من دون الارادة الحرة للعراقيين بعيدا عن كل قيمومة او تدخل او تلاعب، فالشعب مصدر السلطة واساس الحكم"./انتهى5

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