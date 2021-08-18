الهجرة والمهجرين تنفي تورط أحد النازحين بتفجير مدينة الصدر

2021/08/18 | 18:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأربعاء، تورط أحد النازحين في مخيم الجدعة بتفجير مدينة الصدر.وقال مدير دائرة الهجرة في نينوى، خالد عبد الكريم في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري […]

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