2021/08/18 | 18:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة: 250 مليار دفعة جديدة لمسوقي الحنطة لهذا العام المركز الخبري الوطني.

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