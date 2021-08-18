رئيس الجمهورية يوجه دعوة بمناسبة ذكرى عاشوراء

2021/08/18 | 18:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علينا الاحتكام الى إرادة الشعب عبر الانتخابات، ويجب أن لا نستخف بحجم التحديات التي تكتنف العملية الانتخابية .

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