بشائر من الرصافة: عودة أحد المشافي إلى وضعه الطبيعي وانهاء مركز عزل المصابين

2021/08/18 | 18:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، الأربعاء، عن إعادة مستشفى "الدكتور سعد الوتري" للعلوم العصبية الى تقديم الخدمات الصحية حسب تخصصها وانهاء تخصيصها كمستشفى عزل.

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وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة محمد جواد فيب بيان تلقى "ناس" نسخة منه (18 اب 2021)، انه "تقرر انهاء تخصيص مستشفى سعد الوتري للعلوم العصبية كمستشفى عزل وارجاعها الى خدماتها الاعتيادية حسب تخصصها".

وأضاف جهاد انه "تم تعفير المستشفى بالكامل مع الإبقاء على احدى الردهات الموجودة فيها كردهة عزل اسوة بباقي المستشفيات التخصصية وارجاع خدماتها الطبية في تخصص العلوم العصبية".

وأفاد انه "تقرر الإبقاء عليها كمنفذ تلقيحي إضافة الى خدماتها الطبية بتخصصها مع رفدها بكافة احتياجاتها من الكوادر المتخصصة والأجهزة الطبية والخدمات الفندقية".

وأوضح جهاد ان "صحة الرصافة تتابع عن كثب الموقف الوبائي والتلقيحي في جانب الرصافة من بغداد وتجري تحركاتها وفق المستجدات الوبائية على الساحة".

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