2021/08/18 | 18:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة يعقد وزراء الاتحاد الأوروبي محادثات طارئة، الأربعاء، بشأن “مزاعم” بيلاروسيا حول تعمدها إرسال مهاجرين إلى ليتوانيا في إطار حملة “حرب هجينة” لزعزعة استقرار الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، الواقعة في منطقة البلطيق.ويعقد الوزراء اجتماعا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في إطار اجتماعات “الاستجابة المتكاملة للأزمة السياسية”، وعادة ما تتم الدعوة لمثل هذه …

ظهرت المقالة اجتماع ’طارئ’ لوزراء الاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين إلى ليتوانيا أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع ’طارئ’ لوزراء الاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين إلى ليتوانيا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع ’طارئ’ لوزراء الاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين إلى ليتوانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).