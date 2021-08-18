صالح يعزي الشعب العراقي بمناسبة ذكرى عاشوراء: “ملحمة” تخطت بمآثرها حدود الزمان والمكان

2021/08/18 | 18:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، لإقامة حوار وطني يهيئ لأجواء انتخابية تسودها الثقة، فيما عبر عن أمله بأن تكون الانتخابات المسار الصحيح للتغيير والإصلاح.وقال رئيس الجمهورية في كلمة له بمناسبة ذكرى عاشوراء، إن “ملحمة عاشوراء تخطت بمآثرها حدود الزمان والمكان وموقف الإمام الحسين عليه السلام كان فرقاناً بين الحق والباطل”.وقدم […]

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