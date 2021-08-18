رئيس الجمهورية: العراق يمر بمرحلة فاصلة

2021/08/18 | 18:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأربعاء، أن العراق يمر بمرحلة فاصلة ويحتاج إلى إصلاح شامل.

وقال صالح في كلمة له بمناسبة ذكرى عاشوراء، إن “العراق يمر بمرحلة فاصلة ولحظة وطنية فارقة، واستحقاقاتٍ ملحة لا تخلو من تحديات جسيمة، إنهاء الفساد وترسيخ مرجعية الدولة المقتدرة بسيادة كاملة”.

وأضاف، “علينا الاحتكام الى إرادة الشعب عبر الانتخابات، ويجب ان لا نستخف بحجم التحديات التي تكتنف العملية الانتخابية وان نتعامل مع المخاوف القائمة حولها بجدية عبر حوار وطني لتطمين العراقيين وغلق الثغرات امام العملية الانتخابية”.

وشدد على ضرورة، أن “تكون الانتخابات المسار السلمي للتغيير والإصلاح والخروج بالبلد من أزماته المتراكمة، وهذا لن يتحقق من دون الإرادة الحرة للعراقيين بعيدا عن كل قيمومة او تدخل او تلاعب، فالشعب مصدر السلطة واساس الحكم”.

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