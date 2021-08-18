"الحماية تنخفض ضد كورونا".. جرعة لقاح ثالثة للأميركيين بعد أسابيع

2021/08/18 | 18:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية الأميركية، الأربعاء، أن الأميركيين الذين تلقوا لقاحًا من شركتي فايزر وموديرنا، سيتمكنون من تلقي حقنة ثالثة معزِّزة بعد 8 أشهر من الجرعة الثانية، اعتبارًا من 20 سبتمبر.

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