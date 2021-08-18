امانة مجلس الوزراء تبحث الية منح القروض دون فائدة

2021/08/18 | 18:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء، بحث آلية تقديم التسهيلات المصرفية لمنح القروض من دون فائدة أو فائدة مخفضة في إطار توجه الحكومة العراقية لدعم القطاع الخاص، وتشجيع المواطنين على إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

وقالت الامانة العامة في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (18 اب 2021)، إنه "تم بحث جدول أعمال اللجنة المعنية بمنح القروض الخاصة بمبادرة البنك المركزي، على ضرورة الأخذ بعين الاهتمام، بتنفيذ المشاريع السياحية والترفيهية، ولا سيما في المحافظات التي تشهد استقطابا للزائرين وبالأخص التي تشهد سياحة دينية وأثرية، ودعم القطاع الخاص من قبل المصارف الحكومية، من خلال منح القروض لغاية (100) مليون دينار، بحسب الضوابط والتعليمات التي أعلن عنها البنك المركزي".

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