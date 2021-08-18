حساب عدد السعرات الحرارية.. 4 أسباب تدفعك للتوقف عن ذلك

2021/08/18 | 18:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيلجأ الكثيرون إلى حساب كمية السعرات الحرارية التي يتناولونها بشكل يومي كوسيلة لخسارة الوزن، لكن الخبراء يعتقدون أن هذه الاستراتيجية ليست الوسيلة الأمثل للحفاظ على الرشاقة والتخلص من الوزن الزائد.وفي حديث مع صحيفة إكسبريس البريطانية، كشفت خبيرة التغذية أماندا ويليامز عن مجموعة من الأسباب تدفعك للتوقف عن حساب كمية السعرات الحرارية في أطعمتك اليومية:ليست جميع السعرات الحرارية متماثلةتقول، "ليست كل السعرات الحرارية متساوية، ومن المهم التأكد من أننا إذا سعينا جاهدين لتحقيق هدف السعرات الحرارية كل يوم، فإننا لا نضحي بالأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية".وأوضحت أماندا أن النظام الغذائي المليء بالأطعمة المغذية هو أكثر فائدة من اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة التي قد تكون منخفضة السعرات الحرارية، ولكنها قد لا تقدم الفيتامينات والمعادن الحيوية لدعم الصحة العامة.ولا حرج في حساب السعرات الحرارية إذا كنت لا تقيد نفسك بشكل كبير، وتختار الأطعمة الغنية بالمغذيات، وتبتعد عن الأطعمة المعالجة بشكل مفرط.فإذا كنت ترغب في تناول 1750 سعرة حرارية في اليوم لفقدان الوزن، فعليك التأكد من أن هذه السعرات الحرارية من مصادر غذائية جيدة، حيث يمكن تناول نفس الكمية من السعرات الحرارية عن طريق السكر والدهون السيئة والكربوهيدرات البسيطة بدون أي ألياف أو كربوهيدرات معقدة أو أطعمة مغذية.ممارسة الرياضةيعتقد الكثيرون أن تناول كمية محددة من السعرات الحرارية يمكن أن يغني عن ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية، لكن أماندا تؤكد على ضرورة أن تعطي الأولوية لاتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضية بانتظام، فهذا أكثر أهمية من حساب كمية السعرات التي يتم تناولها بشكل يومي.نحن بحاجة للعناصر الغذائية وليس السعرات الحراريةوجد الباحثون أن هناك فجوة غذائية بين العصر الحجري القديم والعصور الحديثة، ففي الماضي كان الصيادون نشيطين ويستهلكون بين 4000 إلى 5000 سعرة حرارية في اليوم، والبقاء على قيد الحياة يتطلب قدرا كبيرا من الطاقة اليومية لأنشطة مثل العثور على الطعام والماء، في حين لا يحتاج الناس من البالغين الأقل نشاطًا في اليوم إلى أكثر من 1800 سعرة حرارية.ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة للمغذيات الدقيقة الأساسية الموجودة في الطعام، وليس فقط السعرات الحرارية.وهذا يعني أننا بحاجة إلى اتخاذ قرارات ذكية بشأن ما نأكله.وأشارت أماندا إلى أنه بدون هذه العناصر الغذائية، فإن السعرات الحرارية وحدها لن تمنعنا من الإصابة بالمرض.استخدم التطبيق الصحيحإذا كنت ستحسب السعرات الحرارية، فتأكد من استخدام تطبيق يوضح لك المحتوى الغذائي للمنتجات.وتقول أماندا "الكثير من الناس يحسبون السعرات الحرارية بانتظام من خلال تطبيقات وبرامج مختلفة اعتقادا منهم أنهم يتبنون نهجا صحيا للنظام الغذائي والتغذية، وفي حين أنه من المفيد أحيانا فهم كمية السعرات الحرارية التي تتناولها، إلا أن الأكثر أهمية هو إلقاء نظرة على مستويات الفيتامينات والمعادن التي قد يحتويها طعامنا".

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