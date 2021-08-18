مجلس الوزراء يناقش أوضاع سنجار

2021/08/18 | 18:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد اقام مجلس الوزراء العراقي جلسته الاعتيادية اليوم الأربعاء 18 اغسطس 2021 و ناقش الكثير من المواضيع منها ملف قضاء سنجار و التطورات التي شهدتها القضاء.ورفض مجلس الوزراء الاعتداءات التي تستهدف القضاء وإدانتها قدمت القيادات الأمنية تقريراً موسعاً عن الأوضاع في سنجار.وقد أدان المجلس الأعمال العسكرية أحادية الجانب التي تسيء إلى …

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