2021/08/18 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أعلن وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان كمال آشتي، اليوم الأربعاء، عن انخفاض في أسعار الوقود وتحديدا البنزين بداية من يوم 23 من الشهر الحالي.

وقال آشتي في تصريح لوسائل إعلام كردية، إنه "بداية من يوم 23 من آب الحالي سيكون سعر لتر البنزين هو 650 دينار، بعد أن تصلنا مليون لتر من قبل الحكومة الاتحادية".

من جهة أخرى أكد عضو لجنة الثروات الطبيعية فثي برلمان إقليم كردستان جهاد حسن أن، "وزارة النفط الاتحادية وعبر اتصالات مكثفة بين بغداد وأربيل وعدت بمساعدة الإقليم لتجاوز أزمة الوقود".

وقال حسن في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "بغداد خصصت مليون لتر يومياً إلى الإقليم، وبالرغم من أن هذه الرقم محدود ولايلبي احتياجات كردستان إطلاقاً، ولكنه سيحل جزءً من الأزمة".

وأضاف أن "الأسعار تنخفض إلى 650 دينار للتر الواحد، وهذا الأمر سيعود بالفائدة على المواطنين، بعد أن آثر الارتفاع على حياة الناس وواقعهم المعيشي، وارتفاع آجرة النقل الخاص والعام".

ووصلت أسعار الوقود إلى أعلى معدلاتها الأسبوع الحالي، حيث بلغ سعر اللتر الواحد من البانزين السوبر 950 دينار، الأمر الذي أدى إلى امتعاض كبير من قبل المواطنين، وتهديدهم بالخروج بتظاهرات شعبية، إذا تستجيب حكومة الإقليم لطلبهم في تخفيض الأسعار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان تكشف موعد تخفيض أسعار البنزين في محطات محافظاته) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان تكشف موعد تخفيض أسعار البنزين في محطات محافظاته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).