إيران تسجل ارتفاعا في إنتاجها النفطي رغم العقوبات

2021/08/18 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

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ذكرت وكالات إيرانية نقلا عن بيانات منظمة "أوبك" أن إنتاج النفط الإيراني شهد ارتفاعا ملحوظا في شهر يوليو الماضي، بالرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وتمت الإشارة إلى أن إنتاج النفط الإيراني صعد الشهر الماضي بنسبة 28% مقارنة بالعام الماضي ووصل إلى مليوني و 4845 ألف برميل في اليوم.

ويدل هذا الارتفاع أن طهران استطاعت التعويض عن جزء من إنتاجها المنخفض أثر العقوبات المفروضة عليها.

وتفرض واشنطن عقوبات شديدة على طهران، بما في ذلك صادرات الذهب الأسود، وتحظر العقوبات على أية دولة أو شركة شراء النفط الإيراني.

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