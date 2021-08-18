استنفار امني في ديالى تحسبا لاستهداف المواكب الحسينية

2021/08/18 | 18:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / استنفرت القوات الامنية بتشكيلاتها المختلفة تحسباً لوقوع هجمات تستهدف المواكب الحسينية ، بعد ورود معلومات استخبارية بوجود مخطط لاستهداف المواكب باحزمة ناسفة.وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان القوات الامنية والحشد الشعبي كثفت من الدوريات الامنية والمفارز الثابتة والمتحركة في المناطق التي تشهد اقامة شعائر العاشر من محرم ذكرى استشهاد الامام الحسين".واضاف :" ان الاجراءات والتحوطات اتخذت بعد القبض على قيادي كبير في تنظيم داعش باطراف الخالص شمال بعقوبة ، كان يخطط لضرب المواكب الحسينية واستهدافها باحزمة ناسفة "./انتهى

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