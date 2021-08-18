بعد قطيعة لاكثر من اربع سنوات .. سفير قطر الجديد لدى مصر يصل الى القاهرة

2021/08/18 | 18:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وصل الى القاهرة ، اليوم الثلاثاء، السفير سالم مبارك آل شافي، سفير قطر الجديد لدى مصر قادما من الدوحة لتسلم مهام عمله الجديد بعد قطيعة بين البلدين دامت أكثر من أربع سنوات.وسيقدم السفير القطري الجديد لدى مصر أوراق اعتماده في الأيام القادمة تمهيدا لبدء مهام عمله بشكل رسمي.وتولى آل شافي عدة مناصب بالخارجية القطرية كان آخرها العمل سفيرا للدوحة لدى تركيا./ انتهى

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