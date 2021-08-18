2021/08/18 | 19:05 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تبرئة محكمة السليمانية لشيخ جنكي.. بافل طالباني يتوعد: "لن نتسامح" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/18 | 19:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تبرئة محكمة السليمانية لشيخ جنكي.. بافل طالباني يتوعد: "لن نتسامح") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تبرئة محكمة السليمانية لشيخ جنكي.. بافل طالباني يتوعد: "لن نتسامح") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).