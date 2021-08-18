باستخدام الحفارات البرمائية.. إطلاق حملة كري لتنظيف نهر دجلة في العاصمة بغداد (صور)

2021/08/18 | 19:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الموارد المائية، الأربعاء، اطلاق عمليات كري في نهر دجلة وذلك في عدد من مناطق العاصمة بغداد؛ لتنظيف مأخذ اسالات المياه داخل مقطع النهر.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 آب 2021)، إنه "حسب توجيهات وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني في الاجتماع الفني المنعقد في مركز الوزارة مؤخرا مع ملاكات دائرة تنفيذ أعمال كري الانهر إحدى تشكيلات الوزارة وبمتابعة مدير عام دائرة تنفيذ أعمال كري الانهر علي فاضل، انطلقت الحملة الكبرى لكري وتنظيف نهر دجلة داخل العاصمة بغداد لجانبي الكرخ والرصافة للمرحلة الأولى ضمن قاطعي جنوب وشمالي بغداد".

وأضافت، أن "الحملة تمتد من جسر المثنى ولغاية جسر الطابقين، حيث تمت المباشرة بالعمل ضمن القاطع الشمالي ابتداءً من جسر مدينة الطب باتجاه جسر السنك جنوبا، ومن شمال جسر مدينة الطب باتجاه جسر الصرافية، اما القاطع الجنوبي فيمتد من بعد جسر السنك باتجاه جسر الطابقين".

وتابعت، أنه "تم استخدام الآليات التخصصية من كراءات وحفارات برمائية وقياسية وآليات ساندة في الحملة، حيث تم استنفار الملاكات الهندسية والفنية والآلية العاملة ضمن قواطع العمل؛ لغرض انجاز هذه الخطة الطموحة ضمن التوقيتات الزمنية المحددة لها بهدف توسيع مقطع النهر وصولا إلى المقطع التصميمي؛ ولتأمين انسيابية المياه بشكل طبيعي وتنظيف مأخذ اسالات المياه داخل مقطع النهر ولاظهاره بالمظهر اللائق، وإضفاء لمسة جمالية على ضفاف النهر داخل العاصمة بغداد".

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