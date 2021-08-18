الدفاع المدني تعلن اخماد حريق اندلع في مستشفى وسط بغداد

2021/08/18 | 19:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، عن إخماد حادث حريق اندلع داخل دكت تكييف مستشفى النعمان وسط بغداد.وقالت المديرية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “فرقها تمكنت من اخماد حادث حريق بسيط اندلع داخل دكت جهاز التكييف المركزي لمستشفى النعمان في منطقة الاعظمية وسط بغداد”.وأشارت إلى أن “فرقها …

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