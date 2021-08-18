لقاء امريكي ايزيدي للبحث في أوضاع سنجار

2021/08/18 | 19:52 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – اربيل التقى اليوم القنصل الأمريكي العام في اربيل روبرت بلدينو مدير منظمة يزدا حيدر الياس للبحث في استمرار المساعدات الأمريكية للايزيدية و اوضاع قضاء سنجار.و تباحث الطرفان محاولات توفير الأمن و الأمان و توفير مساعدات للمجتمعات الضعيفة في سنجار بعد هجوم داعش على القضاء في صيف 2014.وأكد الولايات المتحدة الأمريكية التزامها …

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