سلف جديدة تشمل 4 فئات

2021/08/18 | 19:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن مصرف الرشيد، اليوم الأربعاء، إطلاق وجبة جديدة من سلف تشمل 4 فئات وهم منتسبو وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين وكذلك المتقاعدين.ودعا المكتب الاعلامي للمصرف وفقاً بيان صادر عنه تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) المستفيدين كافة ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف أو مكاتب الدفع الإلكتروني لإستلام المبلغ.وأضاف إن "العمل مستمر على رفع المبالغ في أرصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".

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